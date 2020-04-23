تمديد حظر التجول في مصر وتخفيف القيود خلال رمضان

المصدر: القاهرة - أ ف ب

أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم، تمديد حظر التجول الليلي لمواصلة مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، مع تخفيف بعض التدابير في شهر رمضان.

وقال في مؤتمر صحافي بثّه التلفزيون الرسمي: "يمتد العمل بحظر التجول الجزئي (في شهر رمضان) ليبدأ من الساعة التاسعة مساء حتى السادسة صباحاً بدءاً من غد الجمعة".

وعبّر عن أمله بأن تبدأ الدولة "أخذ إجراءات بعد عيد الفطر نحو عودة تدريجية للحياة الطبيعية"، مصحوبة ببعض التدابير الاحترازية لتجنُّب الجائحة.

وتزامناً مع تمديد الحظر، قررت الحكومة تخفيف بعض التدابير المتخذة لتجنب التجمعات والزحام في الساعات التي تسبق الحظر.

ومن هذه التدابير: السماح للمراكز والمحال التجارية بالعمل طوال أيام الأسبوع حتى الساعة الخامسة مساءً بدلاً من الإغلاق يومي الجمعة والسبت.

وأشار مدبولي إلى "إعادة تشغيل بعض الخدمات التي يحتاج إليها المواطنون اعتباراً من الأسبوع المقبل"، على أن تعمل جزئياً، مثل الشهر العقاري وخدمات المرور وأنشطة محددة في المحاكم".