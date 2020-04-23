رئيس النمسا يهنئ المسلمين بحلول شهر رمضان المبارك

المصدر: وكالات

وجه الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين، اليوم الخميس، التهنئة إلى المسلمين في النمسا وحول العالم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وقال الرئيس النمساوي - في تصريح له اليوم - إنه في بداية شهر الصيام أتمنى لجميع المسلمين كل الخير والسلام والتمتع ببركات الشهر الفضيل، وأضاف "نتمنى أن يكون هذا الشهر سببا في السلام والتضامن بين الشعوب".

وذكر فان دير "أننا في هذه الأوقات الصعبة وفي ظل جائحة فيروس (كورونا) التي ألمت بكل دول العالم نحتاج إلى العودة للقيم الروحية والدينية السامية".

وفي ظل أزمة صحية يشهدها العالم، وتحت مظلة الإجراءات الاحترازية والقيود الدينية التي فرضها فيروس كورونا المستجد، يبدأ غدا الجمعة صيام شهر رمضان المعظم للعام الهجري الحالي 1441، الذي يحل رغم تلك الظروف الاستثنائية ضيفا كريما على نفوس تهفو للقائه من العام للعام عازمة على صيام نهاره وقيام ليله، ففيه يسعد المسلمون أكثر أي وقت آخر طوال العام، حيث يضفي البركة والفرحة على البيوت وبين الأفراد، يتساوى في ذلك المسلمون كافة في مشارق الأرض ومغاربها على اختلاف أجناسهم وألوانهم.