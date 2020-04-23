مسؤول أوروبي: لا اعتراف بأي إجراء إسرائيلي لضم أراضٍ فلسطينية

المصدر: رام الله - د ب أ

أعلن ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين سفين كوهان فون بورجسدورف، اليوم، أن الاتحاد لن يعترف بأي إجراءات إسرائيلية لضم أراضٍ فلسطينية.

وأكد بورجسدورف، لدى اجتماعه مع وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في رام الله، موقف الاتحاد الأوروبي "الثابت من الضم والاستيطان، على اعتبار أنها إجراءات غير شرعية مرفوضة، ولن يعترف الاتحاد بها".

وبحسب بيان للخارجية الفلسطينية، قال بورجسدورف إن مكانة الأرض المحتلة ستبقى في الموقف الأوروبي حسب مفهوم القانون الدولي، أرضاً محتلة لا يجوز الاستيلاء عليها أو ضمها أو فرض السيادة عليها من قِبل دولة الاحتلال أو نقل مواطنيها إليها.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي سيكون لديه موقف واضح من موضوع الضم في حال تم إعلانه، وسيبقى يعمل لمنع حدوث ذلك.

من جهته، أكد المالكي أن ضم إسرائيل أجزاء من الأرضي الفلسطينية يمثل "انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي"، مشيراً إلى توجه فلسطين إلى المحاكم الدولية لمحاسبة إسرائيل على "جرائمها ومن ضمنها جريمة الضم".

واعتبر أن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، التي قال فيها إن ضم أراضٍ فلسطينية قرار يعود لإسرائيل "دليل على تورط الإدارة الأمريكية في هذا المخطط الاستيطاني التوسعي في الأرض الفلسطينية المحتلة".

وأضاف أن تصريح بومبيو "انقلاب أمريكي على مرتكزات النظام الدولي، ومرجعيات السلام الدولية، وفي مقدمتها الأرض مقابل السلام ومبدأ حل الدولتين".

وطالب المالكي بالضغط على حكومة إسرائيل من أجل "وقف مخططاتها في الضم والاستيلاء، واتخاذ خطوات وإجراءات عملية لردعها عن الإقدام على هذه الخطوة ومعاقبتها حال نفذتها".