خسائر الحوثيين تتضاعف في البيضاء وأبين

المصدر: عدن- البيان

سيطرت القوات المشتركة على مواقع جديدة كانت تسيطر عليها ميليشيا الحوثي في مديرية مكيراس الواقعة بين محافظة البيضاء وأبين، في وقت اتهمت الحكومة اليمنية الحوثيين بارتكاب أكثر من 1428 اعتداء، منذ سريان الهدنة المعلنة من التحالف العربي في الثامن من أبريل الجاري.



وقالت مصادر عسكرية، إن «القوات المشتركة مسنودة بالمقاومة الشعبية، تمكنوا من السيطرة على موقع إرسال في قرية آل عمار وعدد من المواقع في مديرية مكيراس». وأضافت المصادر أن المواجهات أسفرت عن سقوط عدد من القتلى وجرحى في صفوف ميليشيا الحوثي وتكبيدها خسائر كبيرة.



في الأثناء، اتهمت الحكومة اليمنية الحوثيين بارتكاب أكثر من 1428 اعتداء منذ سريان الهدنة المعلنة من التحالف العربي في الثامن من أبريل الجاري.



وأوضحت أن الحوثيين استغلوا وقف إطلاق النار لمواصلة اعتداءاتهم وهجماتهم على مواقع الجيش والتمادي في ارتكاب الجرائم والانتهاكات ضد الشعب اليمني ومقدراته الاقتصادية ومكاسبه الوطنية​​​.



وأكدت أن «اعتداءات الحوثيين تنوعت بين إطلاق الصواريخ الباليستية والكاتيوشا وشن العمليات الهجومية والتعزيزات، واستهداف الجيش بالصواريخ والمدفعية والطائرات المسيرة المتفجرة ومختلف الأسلحة وزرع الألغام في الطرقات والمزارع».



وذكرت أن «تلك الاعتداءات استهدفت مواقع وقوات الجيش في محافظات مأرب والبيضاء والجوف والضالع وتعز ولحج وصعدة والحديدة».