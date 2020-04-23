أبين تنضم لانتصارات القوات المشتركة في البيضاء

المصدر: عدن - البيان

انضمت محافظة أبين إلى الانتصارات، التي تحققها القوات المشتركة في محافظة البيضاء على ميليشيا الحوثي، حيث تم انتزاع مناطق مهمة في مديرية مكيراس، فيما واصلت قوات الجيش تقدمها بشكل كبير في مديرية الصومعة بمحافظة البيضاء.

ووفق مصادر عسكرية فان وحدات من لواء الأماجد في محور أبين حررت من مواقع مهمة في مديرية مكيراس، بما فيها موقع إرسال في قرية آل عمار، كما اقتحمت عدداً من المناطق الشرقية من المديرية، من بينها السيطرة على مواقع طفة آل منصور وجبل الحنانة «موقع الاريل الاستراتيجي» بمنطقة آل باعمار، الذي كان يشرف عليه القيادي الحوثي ياسر جحلان والمعين من قبل الميليشيا.

تقدم

وفي محافظة البيضاء واصلت القوات المشتركة التقدم في الحازمية مهاجمة مواقع الميليشيا في مديرية الصومعة، وحررت العديد من المواقع الإستراتيجية مثل موقع ذي حمار و ذي ظالم والمسابغ والمدلوك وذي مضاحي وشوكان كما تم تحرير بعض مواقع عرقوب العقلة وحصار البقية فيما تستمر المعارك مع الميليشيا لليوم الثاني على التوالي.

مواجهة

إلى ذلك قامت القوات المشتركة في جبهات مديرية نهم والضالع وفي غرب صرواح وشرق الجوف بصد هجمات متواصلة لميليشيا الحوثي وخاضت معها مواجهة عنيفة خلفت العديد من القتلى.

ووفق مصادر عسكرية فإن قوات الجيش التزمت بإعلان وقف إطلاق النار من جانب واحد، ولكنها تتصدى للهجمات التي تشنها الميليشيا على مواقعها بشكل متواصل حيث قتل العشرات من المهاجمين في مختلف الجبهات. وحسب المصادر فإن أحد القادة الميدانيين لميليشيا الحوثي واسمه الكبسي لقي مصرعه بنيران قوات الجيش، في المحور الغربي لمحافظة مأرب وهو القائد المسؤول عن الميليشيا في الجبهة الشمالية لمديرية صرواح.