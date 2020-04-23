الأردن.. الفن في مواجهة «كورونا»

المصدر: عمّان - ماجدة أبو طير

«الفنان هو مكون أساسي من مكونات المجتمع، ويجب أن يكون له دور بارز لا سيما في الأزمات الكبرى التي نمر بها، فمن خلال الريشة والألوان نستطيع أن نسهم وندعم الأسر المتعففة، والتي هي الآن في أمس الحاجة لتعاضدنا معها، ووقوفنا إلى جوارها لتخطي جائحة «كورونا»، بهذه الكلمات عبرت الفنانة التشكيلة، سعاد عيساوي، عن أهمية مبادرة «الفن في مواجهة كورونا»، التي أطلقتها ابنتها مصممة المجوهرات، لمى حوراني، لدعم وزارة الصحة ووزارة التنمية الاجتماعية.

تقول عيساوي: «الفكرة بسيطة جداً، ولكنها في غاية الأهمية لأنّ مردودها ينعكس إيجاباً على المحتاجين، حيث تسعى المبادرة لتحفيز الفنانين من أجل تقديم أعمال فنية تسوق ويذهب ريعها للوزارات المعنية، وبفضل الله تم التجاوب معنا من قبل الفنانين، فوصل عدد اللوحات المتبرع بها حتى الآن إلى 70، وتم بيع 17 لوحة بقيمة تقارب 20 ألف دولار.

وأطلقت هذه المبادرة بالتعاون مع»نوى«إحدى مبادرات مؤسسة ولي العهد، ووزارة الثقافة الأردنية، وجاليري رؤى 32 للفنون، للمساهمة في دعم الجهود الخيرة والنبيلة، التي تقوم بها المؤسسات الرسمية والعامة.

تكاتف

تقول عيساوي وهي مديرة جاليري رؤى 32 للفنون: «يتميّز الفنان بحسه المرهف وإحساسه العالي بمجتمعه، وبالتالي أن يتبرع عدد من الفنانين بأعمالهم، فهو تأكيد على أهمية التكاتف والتراحم علاوة على التأكيد على الارتباط بين قيم الجمال، وقيم المجتمع الأصيلة والنبيلة، هنالك أسر تأثرت بفعل الحجر الصحي الشامل والجزئي، وأغلقت الأعمال التي كانت تشكل مصدراً أساسياً للدخل، هنالك فئات مثل العمال الذين يحصلون على أجرهم بشكل يومي شكلت جائحة»كورونا» أزمة كبيرة لهم، يجب أن نشعر بهم ونساندهم دون تردد».

تفاؤل وعطاء

وتشير عيساوي إلى أن التبرع بالأعمال الفنية لم يقتصر على الفنانين من الأردن، بل كان هناك مشاركات من مصر وسوريا والعراق وغيرها من الدول العربية والأجنبية، مردفة: «في هذه الأوقات العصيبة نستطيع أن نتوحد وأن نبذل قصارى جهدنا باختلاف مواقعنا وتخصصاتنا والمهارات التي نملكها، لتجاوز ما يحدث، ومن يشتري هذه الأعمال الفنية هم في الغالب أفراد لديهم رغبة بالتكافل الاجتماعي وحب تذوق الفنون».

وتلفت عيساوي إلى أنّ الجميع في حاجة الآن للتفاؤل والعطاء بلا حدود، للحفاظ على ما أسس في فترات البناء والنهوض في جميع الدول دون استثناء، والتفكير في كيفية إنعاش الحياة من جديد وعودة الروح لكل الأعمال والقطاعات.