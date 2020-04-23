السعودية.. التراويح في الحرمين بلا مصلّين وتعليق الاعتكاف

المصدر: الرياض - البيان، وكالات

في إطار الإجراءات التي تتخذها المملكة العربية السعودية، لمنع انتشار فيروس كورونا، وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على إقامة صلاة التراويح في الحرمين الشريفين، دون مصلين، فيما تقرّر تعليق الاعتكاف في الحرمين خلال الشهر الفضيل. ووافق الملك سلمان بن عبد العزيز، على إقامة صلاتي التراويح بالحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة، مع استمرار تعليق حضور المصلين. وذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس»، أمس، أنّ الملك سلمان وافق على إقامة صلاة التراويح في الحرمين الشريفين، وتخفيفها إلى خمس تسليمات (10 ركعات)، وإكمال القرآن الكريم في صلاة التهجد، مع استمرار تعليق دخول المصلين.

ونقلت «واس»، عن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، د.عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس قوله، إنّ الهدف من الاختصار والتخفيف، تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، مع استمرار إقامة شعيرة القيام وختم القرآن الكريم في جنبات الحرمين الشريفين، معلناً أنّ الصلاة ستقتصر على المصلين لصلاة العشاء، مشيراً إلى أنّ كل الإجراءات والتدابير، ستتخذ مع الجهات الأمنية والصحية.

وأوضح السديس، أنّه سيتم تخفيف دعاء القنوت وتركيزه على دفع الوباء ورفعه، حيث إن الدعاء من أنجع وأرجى الوسائل لكشف البلاء، مضيفاً: «سيتم إقامة صلاتي التراويح والتهجد في الحرمين، على أن يقتصر ذلك على موظفي رئاسة الحرمين والعمال». ولفت السديس إلى أنّ هناك مقترحاً لاختصارها إلى خمس تسليمات أي 10 ركعات بدلاً من 20 ركعة في السابق، مؤكّداً تعليق الاعتكاف في الحرمين الشريفين خلال شهر رمضان لهذا العام، وفقاً للإجراءات الاحترازية.