مستشفى أمريكي يعيد «ممرضات الكمامات»

المصدر: واشنطن - وكالات

أعادت نقابة الممرضات الأمريكية، 10 ممرضات إلى عملهن بجناح (كوفيد 19) في أحد المستشفيات بالولايات المتحدة، بعد وقفهن عن العمل بسبب مطالبتهن بكمامات واقية.

وأعاد أحد مستشفيات كاليفورنيا الجنوبية، الممرضات العشر الموقوفات عن عملهن، وقام بتزويد الممرضات اللواتي يعملن مع المرضى المصابين بـفيروس «كورونا» الجديد، بكمامات من نوع «إن 95».

وكانت وكالة «الأسوشيتد برس» ذكرت الأسبوع الماضي أن الممرضات في مركز بروفيدنس سانت جون الصحي، في سانتا مونيكا، منحن إجازة إدارية إجبارية، بعد أن أبلغن مديريهن أنهن لن يدخلن غرف مرضى فيروس «كورونا» من دون كمامات واقية.

ولم تستجب وقتها إدارة المستشفى لطلب الممرضات، وتم إبلاغهن بأنّ الكمامات الطبية ليست ضرورية، وفق ما ذكر موقع مجلة «تايم» الأمريكية.

ونشرت الممرضات، صورة لهن وهن يرفعن قبضاتهن تضامناً، بعد إصرارهن على رفض العمل في جناح مرضى الفيروس الخطير دون الكمامات لحماية أنفسهن من الإصابة بالعدوى.