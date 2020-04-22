السيسي: الأمن القومي المصري لا يقدر بمال

المصدر: د ب ا

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم /الأربعاء اهتمام الدولة المصرية بتعمير سيناء لاستيعاب جزء من السكان في الدلتا والصعيد .. مشددا في الوقت ذاته على أن الأمن القومي المصري لا يقدر بمال.

وشدد السيسي - خلال افتتاحه عددا من المشروعات القومية بمحافظة الإسماعيلية /شمال شرق/ على ضرورة الحديث عن تنمية سيناء بموضوعية وعلم.. قائلا : "نحن صرفنا في سيناء التي تبلغ مساحتها 6% من إجمالي مساحة مصر خلال السنوات الست الماضية أرقاما هائلة وصلت إلى 600 مليار جنيه".

وعقب الرئيس على حملة تنمية سيناء وفقا لما ورد في أحد المقالات الصحفية.. قائلا : من يريد الرد يجب عليه أن يرد بالمعلومات والأرقام وعلى أرض الواقع".

وأضاف السيسي- في تصريحات نشرها موقع التليفزيون المصري اليوم: "إن ما يحدث في سيناء يعد إنجازا" .. داعيا رجال الأعمال للمشاركة في المشروعات التي تقام في سيناء والاستفادة منها.

وقال السيسي: "إن استثمار مبلغ 600 مليار جنيه في سيناء، يعد رقما لم تخططه الدولة على مدار 20 عاما وعوائده تعد أمنا قوميا، والأمن القومي لا يقدر بمال".

ونوه الرئيس المصري بأن الدولة المصرية ستتمكن نهاية العام الجاري من إنجاز مخطط تنمية سيناء .. داعيا في الوقت ذاته الإعلام للرد على من يتحدث عن سيناء بالأرقام وبموضوعية.

ووجه الرئيس المصري حديثه للمصريين قائلا: "نحن بفضل الله سبحانه وتعالى منتبهون للمسؤوليات التي تم وضعها على عاتقنا تجاه بلادنا، وأدعو رجال الأعمال للمشاركة مع الدولة في المشروعات التي ستطرح الآن، خاصة وأنه ستكون هناك مناطق للزراعة والاستزراع السمكي والمحاجر والرخام".

وقال السيسي: إن تكاليف البيوت البدوية (الكيان الصغير الذي تبلغ مساحته 5 أفدنة) التي تم بناؤها في سيناء تبلغ 6 مليارات جنيه.. مؤكدا أن التنمية الحقيقية في سيناء تتطلب مبالغ هائلة.

وأضاف السيسي: "إن كل كلمة خاصة بخريطة مصر موجودة على موقع الرئاسة".. داعيا من يريد الحديث عن سيناء ويفكر بها أن يتابع المعروض.

من جهة أخرى أكد السيسي التزام الدولة المصرية بإعادة العالقين إلى مصر في أقرب فرصة.

وقال السيسي في مداخلة اليوم خلال افتتاحه انتهاء أعمال حفر "نفق الشهيد أحمد حمدي 2": "أطمئن حوالي 3500 عالق بإعادتهم إلى مصر رغم ظروف البلاد الصعبة".



وطالب السيسي شركات المقاولات الوطنية، بتخفيض تكلفة تنفيذ مشروعات حفر الأنفاق بدءا من نفق الشهيد أحمد حمدي 2، حتى يتم التمكن من الانتهاء من مشروعات الأنفاق المخطط تنفيذها.

وأكد السيسي أن إنشاء 40 "كوبري"، تكلف نحو 12 مليار جنيه، بسعر 400 مليون جنيه لكل كوبري.