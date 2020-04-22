روبوتات لمواجهة «كورونا» في السعودية

المصدر: الرياض- وكالات

تلعب التكنولوجيا الذكية دوراً مهماً في محاولة الحد من انتشار هذا المرض، عبر تحسين عملية إدارة هذه الأزمة، وتضييق اتساع نطاقها المستطاع، حيث استخدم مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة التقنية الحديثة من خلال روبوت «رجل آلي» لخدمة المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، حيث تسهم تقنية الروبوت في الحد من انتشار العدوى بين الطاقم الطبي والتمريضي والمرضى، والتقليل من استهلاك المستلزمات الطبية الوقائية بحسب صحيفة "عكاظ".

ويتميز الروبوت بإمكانياته المدمجة مثل السماعة الطبية، والكاميرات الخاصة بفحص الأذن والعين ذات خاصية التقريب، والكاميرا الخاصة بفحص الجلد عن بعد عن طريق كاميرا مدمجة ذات دقة عالية، إضافة إلى الأدوات التي تمكّن الكادر الطبي والتمريضي من تشخيص حالات المرضى المصابين بـ(كوفيد 19).

وتقديم الاستشارات الطبية لهم، وقراءة العلامات والمؤشرات الحيوية، بما في ذلك الصور الإشعاعية، والاطلاع على ملف المريض كاملاً بواسطة استخدام تطبيق على الهواتف الذكية للتحكم عن بعد من أي موقع مباشرة.



كما يمكّن الروبوت الكادر الطبي والتمريضي من سرعة الاستجابة وتقديم أفضل الخدمات الطبية من أي موقع داخل المجمع الطبي أو خارجه، ويسمح بالوصول آلياً لجميع غرف العزل والتنقل بينها، مع إجراء عملية التعقيم عند الخروج من كل غرفة، وتمكين الطبيب من التنقل الذاتي داخل جناح العزل، والوصول إلى سرير المريض، وتقديم الخدمة الطبية بكل سهولة.