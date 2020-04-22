الكويت تسجل 168 إصابة جديدة وحالتي وفاة بكورونا

المصدر: وام

أعلنت الكويت اليوم تسجيل 168 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي الحالات المسجلة إلى 2248 مع تسجيل حالتي وفاة جديدتين لمقيمين من الهند ليصل إجمالي الوفيات إلى 13 حالة.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية " كونا" عن الدكتور عبدالله السند الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة بالكويت قوله إن مجموع الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة بلغ 50 حالة فيما ارتفعت حالات الشفاء إلى 443 حالة ليصبح مجموع الحالات المصابة بالمرض والتي لاتزال تتلقى الرعاية الطبية 1792 حالة.