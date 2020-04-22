عقوبات مغلظة لمخالفي منع التجول في السعودية

المصدر: البيان الإلكتروني

غلظت النيابة العامة السعودية عقوبات مخالفة منع التجول وتوثيقها بالتصوير وكذلك عقوبة التستر التجاري.

وكشف المتحدث الرسمي للنيابة العامة، أن عقوبة مخالفة منع التجول وتوثيقها بالتصوير تصل إلى السجن 5 سنوات و3 ملايين ريال غرامة.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي اليومي، أن عقوبة التستر التجاري هي الغرامة مليون ريال والسجن لمدة سنتين وشطب السجل التجاري وإغلاق المنشأة وإبعاد غير السعوديين.

وأكد: "وفرت النيابة الحماية الجنائية على صعيد الأمن الغذائي، والتحذير من الأنشطة المرتبطة بالغش التجاري والتلاعب بالأسعار والتستر، وتجريم الشائعات المرتبطة بتقديم معلومات مغلوطة بشح الموارد".