الجزائر تتنفس الصعداء ببلوغها الاستقرار في كورونا

المصدر: الجزائر- البيان

بدأت الجزائر تتنفس الصعداء بتجاوز ذروة انتشار وباء كورونا حيث أكد فوزي درار، مدير معهد باستور للتحاليل الطبية أن الجزائر بلغت مرحلة استقرار في انتشار فيروس كورونا بفضل الحجر الصحي.



وكشف عن إمكانية الشروع في رفع الحجر الصحي بصفة تدريجية مع تحليل النتائج التي قد تنجم عن القرار بصفة يومية لاتخاذ التدابير الملائمة. وأشار في هذا الشأن أن (التفكير في رفع الحجر الصحي يجب أن يكون أولاً في الولايات التي لم تسجل حالات إصابة كبيرة بفيروس كورونا).



وخلال حديثه قال إن العدد الإجمالي للعينات التي يتم تحليلها بلغ 500 على المستوى الوطني «والهدف هو بلوغ ألف عينة في اليوم».



وبخصوص الأرقام المقدمة قال «الأرقام الممنوحة حول عدد الإصابات و الوفيات شفافة وواقعية».



وختم قوله إن «عدم احترام الحجر الصحي المنزلي يعني جر البلاد إلى موجة ثانية للإصابة من فيروس كورونا».



وكانت وزارة الصحة في الجزائر قد أعلنت امس عن ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 2811 إصابة و392 وفاة.



وحسب ما أعلنه الدكتور جمال فورار، الناطق الرسمي اللجنة الوطنية لرصد وباء كورونا، فقد تم تسجيل 93 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الأخيرة.أما فيما يخص الوفيات، فقد تم تسجيل 8 حالات وفاة جديدة بسبب كورونا حسب ذات المتحدث، بينما تماثلت 52 حالة للشفاء ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1152 حالة.



وكان وزير الصحة الجزائري عبد الرحمن بن بوزيد، قد اكد قبل يومين أن وباء كورونا بالجزائر يعرف استقراراً وتحكماً في الوضع، بفضل جهود الجميع والإجراءات المتخذة، وفى حديثه عن وصول ثالث طلبية من وسائل الحماية من فيروس كورونا إلى الجزائر قادمة من الصين، أوضح الوزير أن الشحنة تتضمن معدات ومستلزمات وعتاداً طبياً خاصاً بالوقاية من فيروس كورونا، والتي وعد بها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بهدف حماية صحة المواطنين.