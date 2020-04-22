الحوثي يتلقى صفعة في البيضاء

المصدر: عدن - البيان

تكبدت الميليشيا الحوثية خسائر فادحة عدداً وعتاداً في البيضاء، حيث أكدت مصادر ميدانية أن القوات المشتركة تمكنت من السيطرة على مواقع في ذي مضاحي وذي ظالم والمسابغ والمدلوك في جبهة الحازمية في البيضاء.

وأضافت المصادر أن التقدم جاء بعد هجوم واسع شنته القوات الكشتركة على مواقع الحوثيين وأسفر عن هروب لمسلحي الحوثي.

ورداً على ذلك، قصفت ميليشيا الحوثي مستشفى مدنياً في محافظة مأرب شرق صنعاء.

وبحسب المصادر أصيب خلال القصف عدد من أفراد الطاقم الطبي والمرضى فيما تعرض المستشفى لأضرار بليغة في الأقسام والمعدات الطبية.

سياسياً، وعشية انتهاء المدة التي حددها التحالف لدعم الشرعية في اليمن لانتهاء وقف إطلاق النار من جانب واحد، قالت ميليشيا الحوثي إنها سلمت مبعوث الأمم المتحدة ردها على خطتها لوقف القتال والدخول في محادثات الحل النهائي.

وقال محمد علي الحوثي الذي يتزعم جناح المعتدلين في قيادة الميليشيا إنهم أرسلوا رسالة إلى مبعوث الأمم المتحدة الخاص باليمن مارتن غريفيث ردوا فيها على مقترحاته المعدلة، والتي سلمت للجماعة في 17 الشهر الجاري وزعموا انهم جاهزون للتوقيع.