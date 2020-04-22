تخفيف الحظر يعيد الازدحام لمدن عربية

المصدر: عواصم - وكالات

لجأت معظم الدول العربية إلى تخفيف القيود الخاصة بالعزل الاجتماعي لمواجهة وباء «كورونا» مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، إلى أن إجراءات تخفيف القيود أدت إلى حالات ازدحام كبيرة في العديد من الأسواق الشعبية، الأمر الذي يثير مخاوف من ارتفاع في الإصابات بالمنطقة.

وأظهرت صور من أسواق في العراق ومصر وسوريا، ازدحاماً في الأسواق، ووجود خروقات واضحة لقواعد التباعد الاجتماعي، رغم أن تخفيف القيود إجراء مؤقت وجزئي، مع الإبقاء على التوصيات العامة بالتباعد وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة. وفي لبنان، خرج مئات اللبنانيين في مظاهرة عابرة عبر السيارات للمطالبة بتحسين المعيشة وإعادة فتح الأعمال.

فتح جزئي

وقالت الحكومة العراقية، إنها خففت بعض قيود العزل العام المفروضة للحد من انتشار فيروس «كورونا» بما يسمح بإعادة فتح بعض المتاجر والشركات مع تخفيف حظر للتجول مفروض منذ نحو شهر على الحركة والتنقلات. وتسمح الإجراءات الجديدة بالحركة داخل العاصمة بغداد من الساعة السادسة صباحاً حتى السابعة مساء في حين يستمر حظر التجول الكامل في عطلة نهاية الأسبوع يومي الجمعة والسبت. إلا أن مظاهر الحركة في شوارع العاصمة العراقية كانت تقارب مستوى ما قبل ظهور «كورونا». ومن المقرر أن يستمر التخفيف حتى 22 مايو نهاية شهر رمضان، ومن المتوقع تشديد الحظر مرة أخرى بعدها.

تعديل التوقيت

إلى ذلك، أعلنت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية تعديل الأوقات التي يسمح خلالها بالتجول خلال شهر رمضان المبارك. وقال مصدر مسؤول بالوزارة في بيان أمس: «تقرر السماح بالتجول في جميع المناطق والمدن التي لا تخضع لتعليمات منع التجول فيها على مدار اليوم من الساعة التاسعة صباحاً إلى الساعة الخامسة عصراً».

تخفيف مدروس

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس وجّه، أول أمس، الحكومة الفلسطينية بتخفيف الإجراءات «بطريقة مدروسة» في بعض المناطق مع قرب حلول شهر رمضان.

صلاة التراويح

وصدرت توجيهات متباينة كذلك بشأن صلاة التراويح. فقد أقرت دار الإفتاء التونسية بأدائها في البيت. وفي البحرين، قررت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف فتح جامع الفاتح لصلاة العشاء والتراويح والقيام في شهر رمضان المبارك «إظهاراً لهذه الشعيرة التي تترقبها جموع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها». كذلك، أعلنت رئاسة شؤون الحرمين في السعودية على تويتر، تمديد تعليق الصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي خلال شهر رمضان الكريم لوقف انتشار فيروس «كورونا». وأوصت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بالمملكة الأحد عموم المسلمين بأن يصلي المسلم الفريضة، والتراويح خلال شهر رمضان في بيته إذا أوصت الجهة المختصة في بلده أو البلد التي يقيم فيها بذلك.