مصر تسجل 157 إصابة جديدة بفيروس كورونا و14 حالة وفاة

المصدر: وام

أعلنت مصر تسجيل 157 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 ) جميعهم مصريون وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية إلى جانب 14 حالة وفاة.

و ذكرت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم أن 49 من المصابين بفيروس كورونا خرجوا من مستشفيات العزل والحجر الصحي و جميعهم مصريون أيضا بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 870 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم الوزارة أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية ارتفع إلى1181 حالة من بينهم الـ 870 متعافيا.

و ذكر "مجاهد" أن إجمالي عدد المصابين الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا بلغ 3490 حالة من بينهم 870 حالة تم شفاؤها و خرجت من مستشفيات العزل و 264 حالة وفاة.