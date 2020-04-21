الجيش المصري يدعم مكافحة «كورونا» بـ 100 مليون جنيه

المصدر: القاهرة- وكالات

أعلنت القوات المسلحة المصرية التبرع بمبلغ كبير لصندوق «تحيا مصر» لدعم جهود الدولة في مجابهة انتشار فيروس «كورونا»، رغم جهودها الكبيرة في مواجهة الفيروس.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية تامر الرفاعي: «رجال القوات المسلحة يتبرعون بـ 100 مليون جنيه لصندوق تحيا مصر لدعم جهود الدولة في مجابهة انتشار فيروس كورونا».



وتنفذ القوات المسلحة المصرية عمليات تعقيم لعدد من المناطق الحيوية ومحطات سكك الحديد في مصر، في إطار خطة الحد من انتشار فيروس «كورونا» في البلاد.



وأشادت أوساط مصرية عديدة بهذا التبرع. وقال الإعلامي أحمد موسى: «شكراً لرجالنا وأبطال القوات المسلحة على هذا الدعم الكبير، ولكم كل الاحترام والتقدير»، مضيفاً أن هذه الأمور تأتي استمراراً لجهود القوات المسلحة في أزمة الفيروس.