الأردن يسجل 3 إصابات جديدة بكورونا و يفرض حظراً شاملاً الجمعة

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل صفر إصابة بفيروس كورونا فى البلاد، مشيرا فى الوقت ذاته إلى تسجيل 3 حالات على الحدود.

وقال وزير الدولة لشئون الإعلام، إن الجمعة المقبل سيكون هناك حظرا كاملا فى البلاد.، مضيفا فى تصريحات نقلتها وسائل إعلام أردنية : "سيكون هناك قرار بتعديل اجراءات غلق بعض المناطق في إربد مع بقاء المحافظة مغلقة.

وأضاف العضايلة بحسب صحيفة الدستور الأردنية إن هناك العديد من الأمور المرتبطة بشهر رمضان يجب التأكيد عليها وتوضيحها، فشهر رمضان تكثر به أعمال الخير، ونأمل أن تتضاعف خلال الظروف الحالية.

وأكد على ضرورة عدم إقامة التجمعات والولائم في شهر رمضان، لافتاً إلى أن الهيئة الخيرية الهاشمية، هي الجهة المخولة باستلام الكميات الكبيرة من التبرعات وتوزيعها بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية، وبإمكان الجمعيات الخيرية الحصول على موافقة الحاكم الاداري بالمنطقة لتوزيع التبرعات.

وقال إن ساعات الخروج خلال شهر رمضان المبارك من الساعة العاشرة صباحا وحتى السادسة مساء، ولن يسمح بعد ذلك بالخروج الا للأشخاص المصرح لهم، وأعلن عن حظر شامل للتجول يوم الجمعة المقبل.

وبين أن دوام الموظفين سيكون من العاشرة صباحا وحتى الثالثة بعد الظهر، على أن يتم ترتيب ساعات العمل بالتعاون مع مدير الدائرة، للموظفين الذي تقتضي طبيعة عملهم غير ذلك. وشدد على أن التصاريح ستمنح فقط للمنشآت المسجلة بالضمان الاجتماعي وموظفيها المسجلين فقط، مشيرا إلى اعلان الضمان الاجتماعي منصة لتسجيل المنشآت والموظفين بالضمان الاجتماعي، مؤكداً تسجيل 600 منشأة جديدة خلال ساعتين فقط. وأعلن عن قيام وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بجمع كافة المنصات الحكومية على منصة واحدة فقط.

وكشف عن استحداث 159 ألف محفظة الكترونية جديدة خلال شهر.

وأكد أن هناك قراراً لتعديل اجراءات غلق القرى الخمس في إربد خلال الأسبوع الحالي، على أن تبقى المحافظة مغلقة، وسيتم تعديل اجراءات حظر التجول فيها.