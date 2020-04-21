«أم الإمارات» تقدم المير الرمضاني لآلاف الأسر السودانية

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الخرطوم - البياناستقبل مطار الخرطوم، اليوم، شحنة مساعدات إماراتية إنسانية مقدمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الفخرية لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي «أم الإمارات»، لمساعدة الأسر السودانية، خاصة في الظروف الحالية التي خلفتها جائحة «كورونا» وما فرضته من تحديات صحية ومعيشية، وحرصاً من سموها على توفير الاحتياجات الضرورية للمتأثرين من إجراءات الحظر المنزلي ضمن التدابير الوقائية والاحترازية للحد من تفشي الوباء.ووجهت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، «أم الإمارات»، والتي أمرت بتقديم المير الرمضاني لآلاف الأسر في جمهورية السودان الشقيقة في ولايات الخرطوم، والنيل الأزرق، وكسلا، والشمالية، ونهر النيل، وولاية الجزيرة، خاصة الأسر المتأثرة بالأوضاع الصحية الراهنة، وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية التي فرضتها ظروف فيروس «كورونا» المستجد.وأمرت سموها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بسرعة إيصال المساعدات قبل حلول شهر رمضان الكريم، لتوفير احتياجات الصائمين من المواد الضرورية والمستلزمات الرمضانية.وتأتي مبادرة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك في هذا الصدد، في إطار اهتمام سموها بالأوضاع الإنسانية ومساعدة الأسر، خاصة في الظروف الحالية التي خلفتها جائحة «كورونا» وما فرضته من تحديات صحية ومعيشية، وحرصها على توفير الاحتياجات الضرورية للمتأثرين من إجراءات الحظر المنزلي ضمن التدابير الوقائية والاحترازية للحد من تفشي الوباء.وقد عملت هيئة الهلال الأحمر على تسيير ثلاث رحلات جوية وصلت تباعاً إلى العاصمة السودانية قبل حلول شهر رمضان الكريم، وقد تم التنسيق بين الهيئة وسفارة الدولة في الخرطوم، والشركاء المحليين في السودان لإيصال المساعدات إلى مستحقيها في الولايات المختلفة بالسرعة المطلوبة، حتى تحقق أهدافها في تحسين إمدادات الغذاء خلال شهر رمضان الكريم وفترة الحجر المنزلي، وتلبي تطلعات المستفيدين منها في الحصول على احتياجاتهم الأساسية.وأوضحت هيئة الهلال الأحمر أنه سيتم تخصيص نصيب وافر من المساعدات للنساء والأطفال، الذين هم أكثر الشرائح تأثراً في هذه الظروف، وذلك بناء على توجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» التي لم تألُ جهداً في تنفيذ العديد من المبادرات التي تعزز العلاقات الأخوية والإنسانية بين الأشقاء.