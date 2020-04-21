القوات المشتركة تحرر مناطق واسعة في إب

المصدر: (عدن - البيان)

حررت القوات المشتركة في محافظة الضالع اليمنية مناطق واسعة من منطقة العود إلى الشرق من محافظة إب بعد هجوم شامل، استهدف تجمعات ميليشيا الحوثي.

وذكرت مصادر عسكرية في الضالع أن القوات المشتركة في الضالع مسنودة بالمقاومة في مناطق قعطبة والعود ودمت والفاخر حرروا أجزاء واسعة من منطقة العود الواقعة في حدود محافظة الضالع مع محافظة إب في مديرية النادر.

وحسب المصادر فإن القوات المشتركة سيطرت بالكامل على بلدتي القرحة والخرازة والعديد من المواقع الاستراتيجيَّة من قبضة الميليشيا في شمال مديريَّة قعطبة، بعد معارك عنيفة دارات في وسط بلدة هِجَار وأطراف بلدة شليل في قطاع باب غلق، واستخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة. وفي تعز، أحبطت قوات الجيش اليمني محاولات حوثية عدة، شرق المدينة حيث استهدفت الميليشيا محيط منطقة الجيرات.