مقتل أم و4 من أطفالها بانفجار في الأردن

المصدر: (عمّان- وكالات)

لقي 4 أطفال ووالدتهم حتفهم، أمس، بانفجار قنبلة يدوية في أحد الأحياء في مدينة المفرق الأردنية.

وأفادت مديرية الأمن العام في بيان: إن بلاغاً ورد لمديرية شرطة محافظة المفرق، حول وقوع انفجار في أحد الأحياء في المدينة، ليتم التحرك نحو المكان.

وأوضح الناطق باسم المديرية عامر السرطاوي أن الحادث نتج عنه وفاة 4 أطفال ووالدتهم، فيما قامت فرق بفتح تحقيق في الحادثة، وأوضحت مصادر أن سلاح الهندسة فجر قنبلة أخرى في الموقع.

وكانت صحيفة «الغد» الأردنية نقلت عن مصدرين أمنيين أن الانفجار وقع في الوسط التجاري بحي الفدين بمدينة المفرق، وأنه ناجم عن انفجار قنبلة قديمة. يشار إلى أن محافظة المفرق تقع بالقرب من الحدود الأردنية- السورية.