وفاة مسعف كويتي في مواجهة كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

توفي المسعف الكويتي سيد عمران دشتي أحد أبطال الصفوف الأمامية في مواجهة أزمة كورونا، حيث كان يعمل في مركز إسعاف مشرف في مستشفى جابر.

ونعى كثير من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي الراحل، مشيدين بدوره البطولي، مؤكدين أن الوفاة جاءت بعدما ظل لمدة 3 أيام متواصلة بالخدمة.

وذكرت صحيفة القبس الكويتية أن وفاة دشتي تعيد النقاش مجدداً حول أهمية وجود برنامج دقيق ينظم عمل الكوادر الطبية والتمريضية في الصفوف الأولى يتضمن بشكل واضح فترات العمل، كما يضمن لهم الحصول على قسط كاف من الراحة.

ويشير المتخصصون إلى أن الشجاعة وحدها لا تكفي في مثل هذه الحالات، إذ قد يتسبب العمل لساعات طويلة في مضاعفات صحية يتعرض لها هؤلاء في وقت نحن في أمسّ الحاجة إلى وجودهم وهم في كامل لياقتهم الصحية والذهنية.

ومن المعروف أن بعض العاملين في الصفوف الأولى يعانون كغيرهم من أمراض مزمنة تحتاج منهم إلى الالتفات لصحتهم ومتابعة تناول علاجهم، وهو أمر قد لا يكون ممكناً بشكل منتظم في ظل ضغط ساعات العمل الطويلة.