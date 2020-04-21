إجراءات عربية جديدة لتعزيز مواجهة «كورونا»

المصدر: (عواصم - وكالات)

أعلنت دول عربية إجراءات جديدة لمحاصرة تفشي وباء «كورونا» والتخفيف من تداعياته.

وقرر مجلس الوزراء الكويتي تمديد تعليق العمل في مؤسسات الدولة كافة اعتباراً من 26 أبريل الجاري وحتى 28 مايو المقبل، على أن يستأنف العمل في 31 من الشهر نفسه واعتبارها أيام راحة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد ــ 19).

وقال طارق المزرم، رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق باسم الحكومة الكويتية خلال مؤتمر صحافي، إن مجلس الوزراء الكويتي قرر أيضاً تمديد فترة الحظر الجزئي لتبدأ من الساعة الرابعة مساء حتى الثامنة صباحاً، وذلك اعتباراً من الأول من شهر رمضان المبارك. كما واصلت دولة الكويت، أمس، إعادة رعاياها العالقين في الخارج إلى البلاد، حيث استقبل مطار الكويت الدولي دفعة جديدة من العائدين.

في السياق، قررت الحكومة البحرينية إعادة جدولة عدد من المشاريع الإنشائية؛ لاستيعاب المصروفات الطارئة الناجمة عن أزمة «كورونا».

جاء هذا خلال جلسة اعتيادية لمجلس الوزراء البحريني عبر تقنية الاتصال المرئي، ترأسها رئيس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة.

كما قرر المجلس خفض ميزانية المصروفات التشغيلية للوزارات والجهات الحكومية الخاضعة وغير الخاضعة للأنظمة المركزية بنسبة 30% ما لم تقتضِ المصلحة العامة غير ذلك.

إلى ذلك، أعلنت المملكة العربية السعودية تسجيل 1122 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، ليبلغ بذلك إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بها 10484 حالة.

كما أعلنت مصر تسجيل 189 حالة إصابة جديدة، بينها حالة لشخص أجنبي، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها وفق إرشادات منظمة الصحة العالمية إلى جانب رصد 11 حالة وفاة.