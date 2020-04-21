مركز «تريندز» يطلق منتدى الحوار الاستراتيجي عن بُعد

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلق مركز «تريندز» للبحوث والاستشارات في أبوظبي «منتدى الحوار الاستراتيجي عن بُعد»، حيث يتضمن المنتدى تنظيم سلسلة من المحاضرات والحلقات النقاشية عن بُعد، في شهر رمضان المبارك تتناول «استشراف التداعيات المستقبلية لوباء كوفيد19»، بمشاركة عدد من الخبراء والباحثين الدوليين المتخصصين في مجالات مختلفة، والذين سوف يستضيفهم المركز عبر قناة «اليوتيوب» الخاصة به على موقعه الإلكتروني.

تصورات علمية

وأكد مدير عام المركز د.محمد عبدالله العلي أن إطلاق المنتدى الاستراتيجي يندرج في إطار حرص المركز على الإسهام بفاعلية في إثراء الحوار حول القضايا التي تهم دول المنطقة والعالم، وبناء تصورات علمية، من شأنها دعم صناع القرار والجهات المعنية.

كما أوضح أن «منتدى الحوار الاستراتيجي عن بعد» سيركز هذا العام على تحليل التداعيات المحتملة والمستقبلية لوباء «كورونا» المستجد على العديد من القطاعات الحيوية، التي ترتبط بتنمية وأمن دول المنطقة والعالم.

أسواق النفط

وينظم المركز المحاضرة الأولى ضمن منتدى الحوار الاستراتيجي عن بُعد يوم 29 من أبريل الجاري تحت عنوان: «أسواق النفط في عالم ما بعد كوفيد- 19»: المشهد الراهن والتحديات المستقبلية، وتناقش تأثير انتشار هذا الوباء في الطلب العالمي على النفط وإمداداته.

أما الفعالية الثانية ستتخذ شكل حلقة نقاشية حول موضوع استخدام الذكاء الاصطناعي، لمواجهة الأوبئة: «كوفيد 19 مثالاً»، وستنعقد في 6 المقبل وتناقش تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ودورها في إدارة أزمة «كوفيد19»، وخاصة ما يتعلق بالتنبؤ بإمكانية تشخيص فيروس «كورونا» وكيفية الوقاية منه، أو في ما يتعلق بالبحوث والعلاج، أو في طريقة استخدام الروبوتات لضمان التباعد الاجتماعي أو إمكانية التنبؤ بتفشي الفيروسات، والسيطرة عليها في المستقبل.

وينظم المركز محاضرة يوم 12 من مايو المقبل، تحت عنوان: «أفضل الممارسات الدولية في مواجهة كوفيد- 19: الدروس المستفادة». وستلقي الضوء على بعض التجارب المهمة في إدارة أزمة تفشي هذا الوباء؛ كالتجربة الإماراتية، ونموذج كوريا الجنوبية.

أما الفعالية الرابعة والأخيرة، فسيتم تنظيمها يوم 20 من مايو المقبل؛ وهي «حلقة نقاشية» تحت عنوان: «إدارة أزمة الأمن السيبراني: دروس مستفادة من تجربة كوفيد19»، وستناقش طبيعة الديناميكيات المختلفة لإدارة الأزمات في مجال ضمان الأمن السيبراني، وكيف تغيّرت نتيجة أزمة وباء «كورونا».