معدات «صنع في مصر» لمواجهة كورونا

المصدر: دبي – البيان

كشفت وزارة الإنتاج الحربي المصري عن معدات صنعت في مصر، تساعد في الحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد.

وأشارت وزارة الإنتاج الحربي في مصر إلى أن المهندسين والفنيين والعاملين بكل من شركة حلوان للآلات والمعدات، وشركة حلوان للصناعات الهندسية (مصنع 999 الحربي ومصنع 99 الحربي)، قاموا بتصنيع كبائن تعقيم الأفراد المزودة بعدد من بخاخات، تقوم برش المواد المطهرة على الأفراد لتعقيمهم قبل دخول المنشآت.

ونقلت عنها قناة «روسيا اليوم» القول: «كما تم تزويدها بجهاز لقياس درجة الحرارة للمار بداخلها، وكذا جهاز حساس يعمل عند دخولها، ويفصل أوتوماتيكياً عند الخروج». ونوهت بأنه تم تسليم 4 كبائن تعقيم للأفراد، من إنتاج شركة حلوان للآلات والمعدات (مصنع 999 الحربي)، إلى مجلس النواب المصري، أمس.

ونقل موقع «المصري اليوم» عن الدكتور حسن عبد المجيد نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، قوله إن الوزارة تعمل على أكثر من محور، أهمهم تجهيز المركبات للمساهمة مع القوات المسلحة في عمليات التطهير والقضاء على فيروس «كورونا»، حيث يتم تجهيز السيارات والمقطورات لكافة المحافظات.

وأضاف عبد المجيد في حوار تلفزيوني، اليوم الاثنين، أن هناك 4 مصانع تعمل على تجهيز الكيماويات والمطهرات المختلفة للقضاء على فيروس «كورونا»، وللمساهمة في الحماية من أي آثار لفيروس «كورونا»، موضحاً أنه يتم توفير المطهرات في منافذ البيع الخاصة بالوزارة في أماكن مختلفة في الجمهورية.

وتابع: إن الوزارة توفر لجهات الدولة المختلفة هذه المطهرات، وأي جهة تطلب مطهرات، ويتم التنسيق معها، وتوصيلها لأقرب منفذ بيع للوزارة، مؤكداً أنه تم تجهيز بعض السيارات للقيام بالتطهير في أزمنة قياسية، بحيث يتم توفير مطالب الجهات والقوات المسلحة في أسرع وقت.

وأشار إلى أن هناك تعليمات لكل المصانع بتوفير الكيماويات للتطهير المستمر لجميع مناطق العمل، مع تخفيض العمالة في بعض المصانع، وهي العمالة التي لا تؤثر في الإنتاج.