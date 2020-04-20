ارتياح حزبي لسير مشاورات تشكيل الحكومة في العراق

المصدر: بغداد - البيان، وكالات

كشف نائب رئيس البرلمان العراقي القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني بشير حداد، اليوم، أن مباحثات رئيس الحكومة المكلف مصطفى الكاظمي، التي بدأها في اليومين الماضيين تجري بسلاسة، وأن الأطراف السياسية عبرت عن ارتياحها لسير المشاورات.



وعبر حداد، في تصريح صحافي عن قناعته بوجود إجماع نيابي وسياسي على تمرير حكومة الكاظمي، لافتاً إلى أن «الكرد لم يضعوا شروطاً مسبقة للتفاوض مع الكاظمي».



وأضاف حداد: إن على رئيس الحكومة المكلف الالتزام بالدستور وضمان حقوق الإقليم والاتفاقات، التي أبرمت مع حكومة عادل عبدالمهدي، إضافة إلى تكملة المباحثات مع الحكومة الحالية بهدف إنجاحها، لا سيما أن البلاد تحتاج تكاتف الجميع في ظل الظروف الحالية، التي تمر بها بشكل خاص، ودول العالم بسبب انخفاض أسعار النفط وتفشي جائحة «كورونا».



من جهته، أكد القيادي في المكون التركماني جاسم محمد البياتي أن الكاظمي منح الكتل الشيعية 12 وزارة، واحدة منها للمكون التركماني.



وقال البياتي في تصريح، إن «الكاظمي منح الكتل الشيعية 12 وزارة ضمن كابينته الوزارية، واحدة منها للمكون التركماني كون المكون منقسماً بين الكتل السياسية»، لافتاً إلى أن «السنة حصلوا على ست وزارات».