الطيران الإسرائيلي يخرق الأجواء اللبنانية

المصدر: بيروت - وكالات

جدد طيران العدو الإسرائيلي، اليوم الاثنين، خرقه الأجواء اللبنانية في مناطق الجنوب، وفوق مناطق حاصبيا والعرقوب ومزارع شبعا على علو منخفض.



وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن الطيران الحربي الإسرائيلي حلق على علو متوسط فوق راشيا الوادي والبقاع الغربي، كما خرقت طائرة استطلاع معادية الأجواء اللبنانية، وحلقت فوق مناطق الجنوب والبقاع الغربي.



وكان طيران العدو الإسرائيلي خرق الأجواء اللبنانية، خلال اليومين الماضيين على فترات متتالية.