الاحتلال يهدم منشأة سياحية في نابلس ويجرف أراضي ببيت لحم

المصدر: القدس المحتلة - البيان، وكالات

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بركسا في منطقة المسعودية السياحية، وجزءاً من منشأة سياحية في بلدة سبسطية شمالي نابلس.



وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم، إن قوة كبيرة من جيش الاحتلال، ترافقها جرافة، اقتحمت البلدة، وهدمت جزءاً من منشأة سياحية تعود للمواطن نائل رزق.



وفي السياق ذاته، أكد مسؤول ملف الاستيطان شمالي الضفة، غسان دغلس، أن قوات الاحتلال هدمت بركسا في منطقة المسعودية، التابعة لأراضي برقة، يعود لفلسطيني هدم منزله قبل شهور.



من جهة أخرى، جرفت جرافات الاحتلال، أراضي تقع بين مستوطنتي «ميجدال عوز» و«افرات»، المقامتين على أراضي الفلسطينيين جنوب محافظة بيت لحم.



وقال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم، حسن بريجية، إن جرافات الاحتلال جرفت الأراضي الواقعة على مدخل مستوطنة «ميجدال عوز»، والتي تعود لورثة المرحوم محمود أبو عياش، ومساحتها دونمان، ويملكون أوراق ملكية لها.



في غضون ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، وفجر اليوم الاثنين، ستة فلسطينيين من الضفة.



وقال نادي الأسير، في بيان، إن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة فلسطينيين من بلدة دير سامت في الخليل، وجميعهم في العشرينيات من العمر.



وأضاف أن قوات الاحتلال، اعتدت بالضرب المبرح على الفلسطيني يوسف الحروب، وهو شقيق المعتقل عيسى، وفقاً لشهادة عائلته.



وأشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر موسى محمد العمور (22 عاماً)، من بلدة تقوع، إضافة إلى اعتقال أحمد أبو ناب من بلدة سلوان في القدس المحتلة.