وزير الصحة السعودي: زيادة أعداد المصابين بكورونا بسبب المسح النشط

المصدر: البيان الإلكتروني

قال الدكتور توفيق الربيعة وزير الصحة في السعودي اليوم إن وباء فيروس كورونا خطير، وانتشاره في العالم كبير وتخطى حاجز الـمليونين والنصف.

وأكد على أهمية التعاون لحماية الجميع من هذا الوباء وتطبيق التباعد الاجتماعي والالتزام بالوقاية بأنواعها للوصول إلى بر الأمان.

وقال إن شهر رمضان تكثر فيه الأنشطة الاجتماعية، ونأمل أن يكون هذا الشهر في هذا العام مختلف، جراء الالتزام بالاحترازات والتباعد الاجتماعي.

وأضاف: لاحظ الجيمع خلال الأيام الثلاثة الماضية زيادة في إعداد المصابين بفيروس كورونا وذلك بسبب المسح النشط الذي يستهدف المناطق التي فيها زيادة في عدد الحالات حتى يتم تقصي الحالات واكتشافها للسيطرة عليها .



وزير الصحة السعودي: وباء فيروس كورونا خطير