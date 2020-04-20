القوات العراقية تعتقل مسؤولاً داعشياً

المصدر: بغداد - البيان، وكالات

اعتقلت القوات العراقية أمس المسؤول اللوجستي في عصابات داعش الإرهابية بمحافظة كركوك، فيما قتل عدد من عناصر «داعش» بضربات جوية نفذتها القوات الجوية العراقية.



وذكر بيان لقيادة فرقة الرد السريع أن «قيادة فرقة الرد السريع بالتعاون مع جهاز الأمن الوطني تمكنت من اعتقال المسؤول اللوجستي في عصابات داعش الإرهابية بعملية نوعية في قضاء داقوق بمحافظة كركوك».



على صعيد آخر، أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية أن طائرات «أف16» وجهت ضربات دقيقة لأوكار داعش أسفرت عن مقتل مجموعة من الإرهابيين وتدمير أوكارهم بالكامل بقضاء الدور في محافظة صلاح الدين.



وذكر بيان للخلية، أن «طائرات أف 16 وجهت ضربات دقيقة لأوكار داعش في جزيرة عبدالعزيز وسط نهر دجلة غربي قضاء الدور في محافظة صلاح الدين».