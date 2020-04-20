وفاة مسؤول أمن القذافي تفضح «إخوان ليبيا»

المصدر: طرابلس - البيان

كشفت وفاة اللواء سعد مسعود القذافي، آمر الحراسة الشخصية للعقيد الليبي الراحل معمر القذافي في أحد سجون طرابلس مرة أخرى عن سياسة القتل البطيء التي تعتمدها ميليشيات الإخوان، فرغم تبرئته من قبل القضاء في مايو 2017، من كل التهم المنسوبة الموجهة إليه، وتأكيد حكم البراءة في فبراير الماضي، وقرارات الإفراج عنه، ورغم تدهور حالته الصحية التي كانت تستوجب تدخلاً طبياً عاجلاً، فإن ميليشيا الردع الخاصة رفضت إخراجه من زنزانته إلى أن فارق الحياة السبت الماضي.

ويعد مسعود من العسكريين السابقين، وأحد أبناء قبيلة القذاذفة التي ينتمي إليها معمر القذافي، لكنه عرف أكثر في المجال الرياضي حيث تقلد منصب رئيس نادي الاتحاد، أحد أكبر الفرق الليبية، لسنوات عدة، وقد تم اعتقاله منذ العام 2011، وتعرض للتعذيب في سجن الهضبة على أيدي عناصر الجماعة المقاتلة التي يتزعمها الإرهابي عبدالحكيم بالحاج، ورغم تبرئته من قبل المحكمة في مناسبات، إلا أنه ميليشيات الإخوان رفضت إطلاق سراحه.

جدل

وأثارت وفاة مسعود جدلاً واسعاً في الأوساط الحقوقية والسياسية والاجتماعية الليبية حول مقاييس العدالة في فقه الإخوان وتحت نفوذ الميليشيات، واستمرار التنكيل برموز النظام السابق رغم أن القضاء حكم ببراءة عدد منهم وأمر بإطلاق سراحهم.

ميدانياً، تمكنت القوات الجوية الليبية، أمس، من إسقاط طائرة تركية مسيرة شرق مدينة مصراتة غربي البلاد.

وأعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي قيام منصات الدفاع الجوي بالقوات المُسلحة الليبية بإسقاط طائرة تركية مسيرة في منطقة الوشكة عندما كانت في طريقها إلى قصف تمركزات القوات المسلحة.

وخلال 48 ساعة أسقط الدفاع الجوي للجيش 7 طائرات تركية مسيرة في مناطق عدة، من بينها ضواحي جنوب طرابلس ومحيط قاعدة الوطية ومدينتا ترهونة وبني وليد وجنوب مصراتة.

وقال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة العميد خالد المحجوب: إن الجيش الوطني أسقط ما لا يقل عن 60 طائرة تركية مسيرة منذ يناير الماضي.