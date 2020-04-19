مصر تتخذ إجراءات صارمة في شم النسيم وتوقف وسائل النقل

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن مجلس الوزراء المصري عن توقف وسائل النقل العام بداية من اليوم منذ الساعة الثامنة مساءً، حيث كان ذلك آخر موعد لتسيير النقل العام، مؤكدًا أنه يقصد بالنقل العام القطارات ما بين المحافظات وخط المترو والأتوبيسات والنقل البحري.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة تلفزيونية إن تلك الوسائل توقفت اليوم ولن تعاود العمل إلا صباح يوم الثلاثاء بعد غد، حيث لن يكون هناك اي تواجد لأي وسيلة نقل عام غدًا الأثنين في أي محافظات الجمهورية.

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن هذا القرار يأتي تخوفًا من خروج المواطنين للاحتفال بأعياد شم النسيم في الحدائق والمتنزهات، خوفًا من التزاحم والتكدس الذي قد يزيد من عدد إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" في مصر.

وأضاف نادر سعد أنه تم توزيع إخطارات للقرى السياحية تطالبها بعدم استقبال أو استضافة أي وفود سياحية، مؤكدا أنه لن يسمح لأصحاب الشاليهات بالنزول على الشواطئ يوم الاثنين.

وشدد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن غرامة التحرك في جماعات يوم شم النسيم 4 آلاف جنيه والحبس، مشيرا إلى أنه سيتم نشر قوات أمن على طول الكورنيش لمنع وجود أي تجمعات من البداية.