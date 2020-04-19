هيئة كبار العلماء بالسعودية توصي المسلمين بتجنب التجمعات في رمضان

المصدر: وام

أوصت الهيئة العامة لكبار العلماء في المملكة العربية السعودية عموم المسلمين بتجنب التجمعات في رمضان خاصة وقت الإفطار والسحور الجماعي، نظراً لأن التجمع يعتبر السبب الرئيس لانتشار عدوى فيروس كورونا ومن ذلك الإفطار والسحور الجماعي.

ودعت الأمانة العامة للهيئة في بيان أصدرته اليوم بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك المسلمين للعناية التامة بما تقرره الجهات المختصة في بلدانهم أو البلدان التي يقيمون فيها، والتي تهدف إلى المحافظة على الصحة العامة والحد من انتشار وباء كورونا الجديد، ومن ذلك أن يصلي المسلم الفريضة، والتراويح في بيته إذا أوصت الجهة المختصة في بلده أو البلد التي يقيم فيها بذلك.

وناشدت الهيئة المحسنين من المسلمين وهم يحتسبون الأجر في الإنفاق والصدقات، ويخرجون ما افترض الله عليهم من الزكوات، أن يحتسبوا أن يكون ذلك ضمن الأطر التي لا تتعارض وتوصيات الجهات المختصة في منع الازدحام والتجمعات وغير ذلك من وسائل انتقال العدوى.