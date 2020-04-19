في ظل «المسح النشط» بالسعودية مغرّدون يوجهون رسالة لـ«أبطال الصحة»

المصدر: دبي - البيان

تداول عدد من المغردين السعوديين، اليوم الأحد، مقطع فيديو يُظهر آلية ما يسمى بـ«المسح النشط» للكشف عن فيروس «كورونا» في المملكة. وتضمن الفيديو عملية فحص عدد من العمال الوافدين، إذ يظهر خلاله أحد مسؤولي الصحة وهو يطالب بعزل أفراد من الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض المرض، بشكل فوري.



ووفقاً لموقع «سي إن إن بالعربي»، علق الناقد السعودي إبراهيم المنيف، على المقطع الذي نشره عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر قائلاً: «كل مرة نتضايق من ارتفاع عدد مصابي كورونا إلا آخر يومين استبشرنا خيراً بعد نجاح الجهود المبذولة لكشف أماكن انتشار الوباء، ومن ثم احتواءه، ثم القضاء عليه». وأضاف المنيف قائلاً في تغريدته: «سبب زيادة عدد المصابين في الأيام القليلة الماضية، هو عملية المسح الميداني النشط، ما تقوم به السعودية مدعاة فخر».



من جانبه، نشر الإعلامي السعودي، عبداللطيف آل الشيخ، وعلق عليه بالقول: «هذا هو المسح النشط الفعال.. شكراً أبطال الصحة».



وكان معدل الإصابات اليومي في المملكة شهد ارتفاعاً كبيراً خلال اليومين الماضيين، وذلك بعد أن تجاوزت أعداد الإصابات المسجلة حديثاً الألف حالة يومياً، وذلك بسبب زيادة المسح النشط، وفقاً لما ذكرته الصحة السعودية.



ميزانية طوارئ



وكانت المملكة قد أعلنت الشهر الماضي عن تدابير عاجلة بـ120 مليار ريال لتخفيف آثار «كورونا»، في وقت عمدت المملكة على تخصيص ميزانية طوارئ لتغطية تكاليف مواجهة الوباء. وكشف وزير المالية السعودي، ووزير الاقتصاد والتخطيط المكلف، محمد الجدعان، حينها، أن الحكومة اتخذت عدداً من الإجراءات الاحترازية للمساهمة في حماية المواطنين والمقيمين في المملكة، وتوفير المتطلبات المالية اللازمة لتنفيذ الإجراءات الوقائية والمباشرة للتعامل مع تبعات الوباء والعمل على الحد من انتشاره وضمان استمرارية أعمال الأجهزة الحكومية.



وأكد أن صحة وسلامة المواطنين والمقيمين تأتي في المرتبة الأولى لأولويات العمل الحكومي، وأن الحكومة ستوفر كل الاعتمادات الإضافية المطلوبة لقطاع الصحة، وتوفير الخدمات الصحية اللازمة للوقاية والعلاج ومنع الانتشار.