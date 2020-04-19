مصر.. الإفتاء تعلق على صلاة الجماعة فوق أسطح المنازل

المصدر: دبي - وكالات

علقت دار الافتاء المصرية على دعوات البعض لصلاة الجماعة فوق أسطح المنازل، وذلك بسبب عدم تمكن المصلين من التنقل للمساجد من جراء انتشار فيروس كورونا في مصر، وبخاصة في ظل اقتراب شهر رمضان المبارك.

ونقلت قناة روسيا اليوم عن بيان لدار الإفتاء المصرية اليوم الأحد أن: «ما نراه من دعوات البعض للتجمع على أسطح المنازل لصلاة الجماعة لا يجوز في هذا الوقت، لأن ذلك يعرض حياة الناس للخطر». وحذرت الجميع من القيام بتجمعات كبيرة خلال شهر رمضان من أجل صلاة التراويح، مشددة على ضرورة البقاء في المنزل والصلاة مع أفراد أسرة البيت، لأن «الالتزام بالتعليمات واجب شرعي».