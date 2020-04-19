مصر تسير رحلات استثنائية لإعادة العالقين

المصدر: البيات الإلكتروني

من المقرر أن تبدأ مصر، الثلاثاء المقبل، تسيير عدد من الرحلات الاستثنائية لإعادة المصريين العالقين في عدة دول بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد، بحسب سكاي نيوز عربية.

وسيتم تنفيذ هذه الرحلات الجوية التي تستهدف إعادة ذوي الحالات الإنسانية والطارئة، بالتنسيق مع وزارات الطيران والهجرة والخارجية.

ومن المزمع أن تنطلق الثلاثاء المقبل، رحلة خاصة إلى العاصمة اللبنانية، بيروت، من أجل إعادة المصريين العالقين في لبنان.

ومن المقرر أن يتم وضع جميع الركاب العائدين من هناك في الحجر الصحي بأحد الفنادق المخصصة، لذلك لمدة 14 يوما ضمن توصيات وزارة الصحة للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا.

وكانت مصر نظمت خلال الأسابيع الأخيرة رحلات خاصة من أجل إعادة المئات من مواطنيها العالقين في عدة دول، من بينها الولايات المتحدة وكندا.