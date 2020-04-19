الجيش الليبي يسقط 7 طائرات مسيرة تركية خلال 48 ساعة

المصدر: طرابلس-البيان

أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي، اليوم الأحد، قيام منصات الدفاع الجوي بالقوات المُسلحة العربية الليبية بإسقاط طائرة تركية مسيرة في منطقة الوشكة جنوب شرق مصراتة، عندما كانت في طريقها إلى قصف تمركزات القوات المسلحة.



وخلال 48 ساعة أسقط الدفاع الجوي للجيش 7 طائرات تركية مسيرة في مناطق عدة، من بينها ضواحي جنوب طرابلس ومحيط قاعدة الوطية ومدينتا ترهونة وبني وليد وجنوب مصراتة.



وقال العميد خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة: إن الجيش الوطني أسقط ما لا يقل عن 60 طائرة تركية مسيرة منذ يناير الماضي، مشيراً إلى أن تلك الطائرات باتت أهدافاً سهلة للقوات المسلحة في مختلف المحاور.



وأضاف أن الجيش كبد تركيا وميليشياتها خسائر فادحة، ليس من حيث عدد الطائرات التي تم إسقاطها، ولكن كذلك من خلال تلطيخ سمعة هذه الصناعة التركية في الوحل، وإثبات فشلها في ساحات القتال.



وخلال الأسبوع الماضي، نفذت المسيرات التركية هجومات عدة على شحنات للدواء والغذاء والمستلزمات الطبية والإنسانية في جنوب شرق طرابلس، إلى تشويش نفذته تركيا على أجهزة رصد تابعة للجيش الليبي، لكن سرعان ما تم تلافي ذلك بعد اعتماد القوات المسلحة على تجهيزات حديثة لمنع التشويش على راداراتها.



وشهد الخميس الماضي لأول مرة، إسقاط طائرتين مسيرتين تركيتين في مدينتي بني وليد وترهونة من قبل الطيران الحربي الليبي.



ويشير المراقبون إلى أن فشل الطيران التركي المسير في ليبيا يمثل صفعة لهذه الصناعة التي يباهي بها نظام رجب طيب أردوغان، حيث أثبتت فشلها، وبات من السهل إسقاطها في كل محاور القتال في الغرب الليبي.