الجيش اليمني.. هجوم مضاد يضرب الحوثي في الجوف

المصدر: عدن - البيان

تمكنت قوات الجيش اليمني، اليوم، من السيطرة على مواقع استراتيجية، في محافظة الجوف مسنودة بالمقاومة في شرق مديرية الروض، وذلك في هجوم مضاد لعدوان الميليشيا على السكان الآمنين في الجوف منذ أكثر من شهر.



وحسب ما ذكرت المنطقة العسكرية السابعة فإن قوات الجيش حررت مواقع أبو ربيع، ومواقع مجاورة لها، وإن المعارك أسفرت عن مقتل 15 حوثياً، والاستيلاء على كمية من الأسلحة الخفيفة والثقيلة ومعدات كانت في هذه المواقع.



من جهة أخرى، كشفت مصادر عسكرية في الجيش اليمني لـ«البيان» أن العشرات من ميليشيا الحوثي سقطوا قتلى وجرحى خلال مواجهات في صرواح غرب مأرب، بمعارك عنيفة دارت ضد قوات الجيش وقبائل عدة تساندها في المواجهة.



ولقي نجل شقيق قائد ميليشيا الحوثي الإيرانية حتفه، اليوم الأحد، إثر مواجهات مع قوات الجيش اليمني في صرواح غرب محافظة مأرب بالتزامن والتصدي لهجمات نفذتها الميليشيا ضد مواقع الجيش في حجة والبيضاء.



وذكرت مصادر عسكرية أن القيادي محـمد أحمـد بدر الديــن الحوثي ابن شقيق زعيم الميليشيا لقي حتفه بعد هجوم فاشل قاده على مواقع قوات الجيش في مديرية صرواح.



وفي حجة، ذكرت المنطقة العسكرية الخامسة أن قوات الجيش ألحقت بميليشيا الحوثي خسائر كبيرة عندما تحدت إعلان وقف إطلاق النار، حيث هاجمت الميليشيا مواقع الجيش في محور حرض.



وقال قائد اللواء الأول قوات خاصة في الجيش، العميد حسين عبيد الجار، إن القوات أفشلت هجوماً للحوثيين في محور حرض شمال محافظة حجة يعد الرابع من نوعه منذ إعلان الجيش وقف إطلاق النار استجابة للدعوة التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة

