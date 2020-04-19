1088 إصابة جديدة بكورونا في السعودية والإصابات تقترب من 10 آلاف حالة

المصدر: البيان الإلكتروني

سجلت المملكة العربية السعودية اليوم الأحد 1088 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) مؤكدة، موزعة بنسبة 17٪ عند السعوديين و 83٪ لغير السعوديين.

وقال متحدث وزارة الصحة إن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 9362 حالة، بينها 7867 حالة نشطة، منها 93 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العناية المركزة.

وأوضح أن حالات التعافي اليوم سجلت 69 حالة تعافي، ليصل إجمالي المتعافين في المملكة إلى 1398 حالة. وتسجيل 5 وفيات جديدة، ليصل إجمالي الوفيات في المملكة إلى 97 حالة.

وأشار المتحدث إلى أن من حالات اليوم 892 حالة من نتائج المسح النشط وشكلت 82٪ من الحالات المعلنة. وارتفاع إجمالي الفحوص المخبرية في المملكة إلى أكثر من 180 ألف فحص حتى الآن.