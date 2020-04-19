القوات العراقية تستهدف أوكار "داعش" في صلاح الدين

المصدر: بغداد - البيان، وكالات

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الأحد، عن توجيه القوات العراقية لضربات جوية لمناطق تأوي عناصر من تنظيم داعش الإرهابي في محافظة صلاح الدين.

وقالت الخلية في بيان إنه وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، وجهت طائرات «إف 16» العراقية ضربات دقيقة لأوكار عصابات "داعش" الإرهابية، في جزيرة عبدالعزيز، وسط نهر دجلة، غربي قضاء الدور في محافظة صلاح الدين.

وأوضحت السلطات العراقية أن الضربات أسفرت عن «قتل مجموعة من العناصر الإرهابية وتدمير الأوكار بالكامل، حيث كانت هذه الأماكن تنطلق منها العناصر الإرهابية لاستهداف القوات الأمنية والمواطنين».

وكانت خلية الإعلام الأمني أعلنت، أمس السبت، عن مواجهات مسلحة بين السلطات العراقية وعناصر داعش الإرهابية، بعد استهداف عناصر داهش لنقطة تابعة للفرقة الخامسة في منطقة الزهاوي بقضاء بعقوبة في محافظة ديالى.

إلى ذلك، قتل ضابط برتبة نقيب وإصابة ثلاثة من أفراد الشرطة في تبادل لإطلاق النار مع عصابة في محافظة البصرة (550 كلم جنوبي العراق).

وقال العميد باسم المالكي مدير إعلام شرطة البصرة، في تصريح صحافي، إن «قوات الشرطة داهمت وكراً لعصابة مختصة بالمتاجرة بالمخدرات في منطقة ياسين خريبط وسط محافظة البصرة وجرى تبادل كثيف لإطلاق نار ما تسبب بمقتل النقيب عقيل حسين المياحي، من قسم شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في محافظة البصرة، وإصابة ثلاثة من الشرطة بجروح بالغة، بعد إلقاء قنبلة يدوية من قبل المجرمين».

وأضاف أن القوات الأمنية «تمكنت من إلقاء القبض على أربعة من أفراد العصابة».