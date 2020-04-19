7 قتلى وتضرر آلاف الأسر جراء السيول في مأرب

المصدر: مأرب - البيان، وكالات

لقي 7 أشخاص حتفهم، بينهم 5 أطفال، وأصيب 550 آخرون جراء السيول التي شهدتها محافظة مأرب، شمال شرقي اليمن، والتي تسببت بأضرار لـ6286 أسرة.

وقال مدير عام الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين (وهي مؤسسة حكومية)، بمحافظة مأرب، سيف مثنى اليوم الأحد إن «6286 أسرة تضررت من السيول التي شهدتها مأرب يوم الأربعاء الماضي في مناطق المدينة وصرواح والوادي ومدغل، معظمها من مخيمات النازحين».

وأضاف مثنى في تصريح صحافي إن «7 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم في تلك السيول، منهم 5 أطفال، فيما أصيب 550 شخصاً، إصابة 25 منهم بالغة، في حين لا يزال شخصان على الأقل في عداد المفقودين».

ولفت إلى أن لجنة الطوارئ المشكلة لمواجهة وحصر أضرار السيول في المحافظة نفذت حزمة من المساعدات الغذائية والصحية العاجلة للمتضررين، إضافة للمساهمة بإيجاد مأوى للمتضررين، لافتاً إلى أنه تم تسكين 520 أسرة في الفنادق.

وكان مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية قدم مساعدات إغاثية عاجلة لـ2100 متضرر من كوارث السيول في محافظة مأرب.



وتتضمن المساعدات توزيع 1000 سلة غذائية، و350 خيمة، و2100 بطانية و700 بساط، إلى جانب 350 حقيبة إيوائية وملابس، يستفيد منها نحو 2100 فرد.



وشهدت محافظة مأرب، الأربعاء، أمطاراً غزيرة أدت إلى سيول جارفة أتت على عدد من المنازل وخيام النازحين في المحافظة.