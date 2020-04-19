تصعيد في إدلب بعد تعزيزات عسكرية تركية

المصدر: الحسكة – عبد الله رجا

تجددت الاشتباكات، أمس، بين الفصائل السورية المدعومة من أنقرة والجيش السوري في قرية الرويحة وقرية بينين في ريف معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي، إلا أنه لم يتم الإعلان عن خسائر بشرية. وتزامنت الاشتباكات مع تحليق مكثف للطيران الروسي في سماء إدلب، لمراقبة الاشتباكات، ومنع توسع خطوط التماس بين الطرفين، لمنع انهيار الاتفاق بين موسكو وأنقرة، الذي أفضى إلى وقف إطلاق النار في منطقة خفض التصعيد الرابعة بريف إدلب وحلب. واندلعت الاشتباكات المتقطعة، أمس، بين الطرفين، بعد يوم واحد من إدخال تركيا تعزيزات عسكرية من معبر كفر لوسين، إلى محافظة إدلب، يضم عشرات الآليات المدرعة والدبابات، وتوسيع نقاط المراقبة التركية في ريف إدلب، فيما تشهد الدوريات الروسية التركية، اعتراضات من قوى عسكرية على الأرض، تحشد المدنيين لمنع مرور هذه الدوريات.

من جهة أخرى، اعترضت مدنيون في ريف القامشلي دوريات عسكرية أمريكية، قادمة من قرية أبو القصايب، في إطار الدوريات الاعتيادية للجيش الأمريكي في مناطق شمال شرقي سوريا، فيما كان طيران التحالف يحلق في الأجواء، مرافقاً تلك الدوريات. وقال شهود عيان، إن مجموعة من المدنيين من خمس قرى على طريق الدوريات العسكرية الأمريكية، اعترضت مرور الدورية، ما أجبرها على العودة، إذ طالما اعترض المدنيون في تلك القرى الدوريات الأمريكية، ومنعوها من المرور.