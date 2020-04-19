مصر تدرج عناصر «خلية الأمل» على قوائم الإرهاب

المصدر: القاهرة- وكالات

قررت محكمة الجنايات المصرية، أمس، إدراج الناشط السياسي وعضو البرلمان السابق زياد العليمي و12 آخرين من المتهمين في ما يعرف بـ«خلية الأمل» على قوائم الإرهاب مدة خمس سنوات، من تاريخ صدور القرار.

وكانت النيابة وجهت للمتهمين في قضية «خلية الأمل»، تهم ارتكاب جرائم بالاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة على نحو متعمد، بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة بمؤسسات الدولة.

وجاء في قرار الإدراج، أنه كان من المقرر قانوناً أن قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين ترتكز على الوفاء بالتزامات مصر تجاه ميثاق الأمم المتحدة، وخاصة قرارات مجلس الأمن الملزمة، إضافة إلى ما نصت عليه المادة 237 من الدستور المصري بشأن التزام الدولة مواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمني محدد باعتباره تهديداً للوطن والمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات، فضلاً عن أن الإدراج يتم بناء على معيار تحفظي يصدر به قرار عن محكمة الجنايات.