الكاظمي يقدّم تشكيلته الحكومية الأربعاء

المصدر: بغداد-البيان، وكالات

كشفت مصادر نيابية عراقية، أمس، عن قيام رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، أمس، بجولة مباحثات بخصوص تشكيل الحكومة، مرجحاً تقديم كابينته الحكومية الأربعاء المقبل.

وقالت المصادر، إن الكاظمي، بدأ أمس جولة مباحثات ولقاءات مع ممثلين عن قوى سياسية عدة، وأنه في حال تحقيق الكاظمي نجاحاً بمفاوضات هذا الأسبوع، سيُقدم حكومته الأربعاء إلى البرلمان، مشيرة إلى أن المفاوضات الحالية قائمة على مبدأ حكومة مؤقتة لعام أو أكثر، لمنع تشعب الكتل، أو توسعها في شروطها ومطالبها».

وأوضحت أن الكتل والقوى السياسية الرئيسة، التي سبق أن أعلنت دعمها للكاظمي، تُطالب اليوم بنقاط عدة، أبرزها تمثيلها بحكومته، وأيضاً موضوع تضمين برنامج الحكومة ملف إخراج القوات الأمريكية. وأوضحت أن «موضوع اختيار الوزراء، لا يُعد الملف الأصعب في تلك الحوارات، مقارنة بالشروط الأخرى».

وأكد النائب في البرلمان، علاء سكر الدلفي، في تصريح، أن أغلب الكتل خولت الكاظمي اختيار وزرائه من المستقلين والمهنيين، مبيناً أنه لغاية الآن، لم تتم تسمية أي مرشح، باستثناء التأكيد على أنْ تتوزع الوزارات وفق المكونات.

وأضاف، أن الدلفي المكلف، الذي لا يزال في مرحلة كتابة برنامجه الحكومي، سيواجه صعوبات وتحديات كبيرة، موضحاً أن البلاد تشهد منذ شهرين، انتشاراً لوباء «كورونا»، وهناك أيضاً تحديات تخص الاقتصاد والانتخابات المبكرة، واستعادة ثقة المواطنين بالحكومة والعمليَّة السياسيَّة.