ميليشيا الحوثي تخرق الهدنة بإشعال الجبهات

المصدر: عدن - البيان

واصلت ميليشيا الحوثي، تحديها للتهدئة التي أعلنها التحالف والشرعية في اليمن، وأشعلت الجبهات بالخروقات والتعزيزات، إذ ردت مقاتلات التحالف على الخروقات واستهدفت مجموعة من عناصر الميليشيا وقائدهم في محافظة الجوف، كما تصدت القوات المشتركة لهجمات متعددة للميليشيا في مأرب والضالع وحجة وتعز.

ووفق مصادر عسكرية، فإن مقاتلات التحالف استهدفت مجموعة من مقاتلي الميليشيا في منطقة السليل شرق عاصمة المحافظة، وأن المجموعة لقت مصرعها بالكامل، بينهم القيادي الميداني عقيل مظفر الزايدي. ووفق المصادر، فإن مقاتلات التحالف ردت على هجوم للميليشيا على مواقع القوات المشتركة.

وفي مدينة الحزم، أقدمت ميليشيا الحوثي، على مصادرة أكثر من 25 منزلاً، أغلبها مملوكة لسكان يعيشون في الخارج، بحجة أنهم من مؤيدي الشرعية، وأنهم غادروها عند اجتياح الميليشيا للمدينة.

تسلل

في السياق، أحبطت القوات المشتركة، تسللاً لميليشيا الحوثي في عدد من جبهات القتال، كما أفشلت هجمات متعددة للميليشيا في جبهة صرواح، غرب مأرب، التي استمرت في حشد مقاتليها إلى جبهة البيضاء، مستغلة وقف مقاتلات التحالف طلعاتها، ضمن إعلان وقف إطلاق النار من جانب واحد.

ووفق مصادر عسكرية في البيضاء لـ «البيان»، فإن ميليشيا الحوثي واصلت إرسال تعزيزات كبيرة من مسلحيها، وعربات وآليات قتالية، إلى جبهة قانية، بعد أن وصلت قوات الجيش إلى منطقة مفرق عفار. بالتزامن، واصلت الميليشيا قصف مواقع الجيش في محافظتي تعز، وحجة.

وفي محافظة الضالع، تمكَّنت القوَّات المشتركة المرابطة في جبهة الأزارق ـ ماوية، من كسر وإفشال هجوم واسع، كانت قد شنَّته ميليشيا الحوثي باتّجاه المواقع التي تتمركز فيها شرق منطقة باهر، في مديرية ماوية التابعة لمحافظة تعز.

وذكر مصدر عسكري في المحور لـ «البيان»، أن الميليشيا هاجمت مواقع القوات المشتركة، تحت غطاء من المدفعية وقذائف الهاون، محاولة التسلل إلى موقعي الفَراشة والشَجفَاء، لكن سرعان ما تم صدّها، بعد تلقيها خسائر كبيرة.