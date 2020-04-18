اللاجئون الفلسطينيون بالأردن خوف مبرّر من «كورونا» في مخيّمات مكتظّة

المصدر: دبي - البيان

ما قلق منه اللاجئون الفلسطينيون في مخيمات الشتات، ومنها مخيمات الأردن، حصل. لقد ظهرت ثلاث حالات إصابة بفيروس كورونا لبمستجد في مخيم النصر بالأردن، وفقاً لتأكيد من الحكومة الأردنية التي قامت بالفعل بدورٍ فعال للحد من انتشار الفيروس في كل أنحاء المملكة. ففور تأكّد الإصابات، التي كانت لعاملٍ وزوجين، أغلقت السلطات المخيم بصورةٍ كاملة، للحد من انتشار الفيروس، وأخذت عشرات العينات لمخالطي المصابين الثلاثة.



المتحدث باسم مفوضية اللاجئين في الأردن، محمد الحواري، يقول إن «وجود فيروس كورونا بحد ذاته أمر مقلق»، مضيفاً في تصريحٍ صحافي إن «إصابة شخص واحد في تجمعات اللاجئين القريبة من بعضها البعض، مثل المخيمات الفلسطينية بالأردن، تعني أن الانتشار يكون أسرع وأخطر».



وفور تأكّد الإصابات، التي كانت لعاملٍ وزوجين، أغلقت السلطات المخيم بصورةٍ كاملة، للحد من انتشار الفيروس، وأخذت عشرات العينات لمخالطي المصابين الثلاثة.



زيادة الوعي



في السياق، أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في الأردن إطلاق مبادرة تهدف إلى زيادة مستوى الوعي لدى الأهالي حول الطرق المثلى للوقاية من العدوى واتخاذ التدابير الوقائية الصارمة اللازمة، مثل تطبيق قانون التباعد الاجتماعي والمحافظة على النظافة.



وقالت «أونروا» إنّه وبالتنسيق مع لجان المجتمع المحلي ومديري المناطق التابعين للوكالة في المخيمات، تم اختيار 20 إلى 30 متطوعاً، إضافة إلى موظفي «أونروا» المقيمين داخل كل مخيم لتلقي تدريبات عملية حول فيروس كورونا. وسيكون هناك تدريب حول كل ما يتعلق بالوباء وسبل الوقاية منه، مع التركيز على أهمية تطبيق التباعد الاجتماعي، وغسل اليدين باستمرار، والعناية بالجهاز التنفسي، وتناول الغذاء الصحي، والابتعاد عن التدخين، والتزام المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، وأخيراً الطرق المثلى للتعامل مع التوتر والقلق خلال هذه الفترة الحرجة من الجائحة.



توزيع أدوية



وفي الخامس من الشهر الجاري، بدأت الكوادر الطبية التابعة لـ«أونروا» في الأردن بتوزيع وتوصيل الأدوية اللازمة للاجئين الفلسطينيين في المخيمات، وذلك في جولة مدة أسبوعين. وقالت الوكالة إن «المستهدفين هم مرضى السكري وارتفاع ضغط الدم، الذين يعتمدون على الأنسولين، والمرضى المصابون بأمراض مزمنة، والنساء الحوامل المصابات بداء السكري والمقرر أن يحصلوا على علاجهم بين 21 مارس، و31 مارس 2020» بحسب الوكالة التي أكدت «سيتم توزيع حصص من الأدوية تكفي لشهرين». وتلقت 11394 أسرة أدوية الأمراض غير المعدية الخاصة بهم خلال الأيام الستة الماضية (...) وستواصل أونروا توزيع الأدوية لباقي المخيمات، بحسب الوكالة.