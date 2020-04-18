الجزائر تنفي توقيف قيادات في الجيش

المصدر: الجزائر- البيان

دحضت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر شائعات إقالة وتوقيف عدد من القيادات المركزية والإطارات العليا بالجيش الوطني الشعبي، مكذبة ما تم تداوله، من قبل العديد من المواقع ووسائط التواصل الاجتماعي من معلومات في هذا الخصوص.



وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني فإن «هذه الدعايات المغرضة الصادرة عن أبواق ومصالح لم تعجبها التغييرات التي باشرها رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني عبد المجيد تبون في محاولة يائسة، لبث البلبلة وزرع الشك في صفوف الجيش الوطني الشعبي، الذي سيظل الحصن المنيع الذي يحمي البلاد من كل الدسائس.



وأضافت في بيان: «وعليه، فإن وزارة الدفاع الوطني، التي تستنكر بقوة هذه الممارسات الدنيئة، ستتخذ الإجراءات القانونية المناسبة، لمتابعة مروجي هذه الحملة وتقديمهم أمام العدالة لوضع حد لمثل هذه الحملات التضليلية والتحريضية للرأي العام».



واختتم البيان: «من جهة أخرى، تؤكد وزارة الدفاع الوطني أن كل القرارات التي تتخذ في هذا الإطار يتم التعامل معها إعلامياً بكل الشفافية المطلوبة، ويتم اطلاع الرأي العام بها في الوقت المناسب».