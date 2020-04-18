تحركات تركية في «المتوسط» لدعم المرتزقة

المصدر: طرابلس- بنغازي- البيان

تتوافد بشكل متواتر، دفعات جديدة من مرتزقة تركيا إلى ليبيا، فيما بات خطرهم يهدد دول المنطقة على المدى الطويل، إذ كشف موقع «إيتاميل رادار» المتخصص في رصد الرحلات الجوية العسكرية، عن نشاط جوي تركي مُكثّف فوق شرق البحر الأبيض المتوسط، بينما أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة إسقاط طائرة مسيّرة تركية بالمدخل الغربي لمنطقة نسمة، وسط البلاد.

وقال مصدر عسكري ليبي لـ«البيان»، إن الطيران التركي المسيّر كثّف من تحليقه في عدد من مناطق البلاد، تزامناً مع إعلان وزارة الدفاع التركية أن سفنها وطائراتها الحربية تنفذ أنشطة تدريبية في البحر المتوسط.

وأضاف المصدر، أن التحركات التركية في البحر المتوسط، تستهدف الاستمرار في التدخل المباشر في الأراضي الليبية تحت دعاوى الأنشطة التدريبية، مشيراً إلى أن العدوان التركي على ليبيا بات يتخذ شكل الغزو المباشر.

وكشف موقع «إيتاميل رادار» المتخصص في رصد الرحلات الجوية العسكرية، عن نشاط جوي تركي مُكثّف فوق شرق البحر الأبيض المتوسط.

3 طائرات

وأشار الموقع في تقرير موثّق بالصور، إلى رصد ثلاث طائرات وهي في طريقها إلى غرب ليبيا، واصفاً العملية الجوية المرصودة بـ«المهمة الضخمة».

وأرفق الموقع تغريدات لحسابات تتبع على «تويتر» رجّحت أن تكون هذه الرحلات خاصة بنقل مقاتلين أو أسلحة من تركيا إلى ليبيا.

وأوضح رئيس حزب الائتلاف الجمهوري، عز الدين عقيل لـ«البيان»، أن التحركات التركية في ليبيا تدار من غرفة العمليات المشتركة للجيش التركي في إسطنبول تحت إشراف مباشر من الرئيس رجب طيب أردوغان.

ضربات

وعلمت «البيان»، أن سلاح الطيران الليبي، وجّه أمس ضربات متتالية لميليشيات مدعومة بالمرتزقة الأتراك حول قاعدة الوطية غرب البلاد، وفي مناطق جنوب شرق مصراتة، كما استهدف الطيران أرتالاً لميليشيات إرهابية مدعومة بمرتزقة أتراك وتشاديين في منطقة غدوة جنوب غرب البلاد.