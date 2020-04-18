المحاصصة تعيق مهمة الكاظمي

المصدر: (بغداد - وكالات)

كشفت مصادر عراقية، عن أن المكلف برئاسة الحكومة مصطفى الكاظمي، لم يقدم إلى الآن برنامجه الحكومي إلى البرلمان، ولم تصل أية قائمة بأسماء المرشحين للوزارات حتى هذه اللحظة.

وقالت المصادر، إن الكاظمي ما زال يخوض اجتماعات مكثفة مع الكتل السياسية، لإيجاد طريقة لتقديم مرشحيه لشغل الوزارات، وهو أمر قد يؤخّر تشكيل الحكومة.

في المقابل، قالت مصادر أخرى، إن الكاظمي سيأتي بمرشحين جدد للوزارات وليس من بينهم أشخاص كانوا أعضاء في حكومة عادل عبد المهدي، كما يروّج لذلك البعض، الأمر الذي سيساعد المكلف على تقديم كابينته الحكومية قبل انتهاء المواعيد الدستورية التي تعطيه فترة 30 يوماً لتشكيل حكومته.