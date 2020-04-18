الجامعة العربية ترحب بجهود "شبكة المنظمات الفرنسية من أجل فلسطين

المصدر: (القاهرة- وام)

رحبت جامعة الدول العربية، بجهود «شبكة المنظمات الفرنسية من أجل فلسطين»، وذلك من خلال توجيه رسالة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ووزير خارجيته، جان إيف لودريان، ومطالبتهما باستخدام الوسائل المتاحة كافة للضغط على إسرائيل من أجل تقديم المساعدات للفلسطينيين في ظل أزمة فيروس كورونا. وأعرب الأمين العام المساعد لقطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، سعيد أبو علي، عن دعمه لجهود تلك الشبكة الفرنسية الخاصة بمساعدة الشعب الفلسطيني.

وطالب الجهات والمؤسسات والهيئات الدولية، وهيئات حقوق الإنسان المعنية بتدخلها الفوري، لإلزام إسرائيل «القوة القائمة بالاحتلال»، بتحمّل المسؤولية عن أفعالها غير القانونية وانتهاكاتها لحقوق الإنسان، وارتكابها الجرائم ضد الشعب الفلسطيني حتى في ظل تفشي وباء «كورونا» قبل أن يتم تقويض حل الدولتين بشكل دائم، الأمر الذي يؤدي إلى إدامة الصراع والمعاناة الإنسانية التي تسببها هذه الإجراءات والمخططات العنصرية الممنهجة.